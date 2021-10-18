Кто такой Марки-Зай, который поведет оппозицию Венгрии на выборы? 18.10.2021, 14:19

Петер Марки-Зай

фото: afp

Новый соперник Орбана - католик и отец семерых детей.

Мэр небольшого венгерского города Ходмезовашархей Петер Марки-Зай стал единым кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году, передает ВВС.

Во втором туре праймериз, прошедших в минувшее воскресенье, он обошел Клару Добрев, депутата Европарламента от левой Демократической коалиции, набрав 57% голосов. Обращаясь к своим сторонникам, Клара Добрев признала поражение и призвала оппозицию к единству.

"Мы хотим построить новую, более чистую и честную Венгрию, а не только заменить Орбана или его партию", - сказал Марки-Зай своим сторонникам в Будапеште.

Кто такой Марки-Зай

Петеру Марки-Заю 49 лет. Католик и отец семерых детей, он считается человеком консервативных взглядов. Марки-Зай пять лет прожил в США и Канаде, у него есть степени по экономике, маркетингу и инженерному делу.

Он привлек к себе внимание в 2018 году, победив на выборах мэра небольшого городка Ходмезовашархей на юге Венгрии.

Хотя город с населением 44 000 человек поддерживал гражданский союз Фидес на протяжении десятилетий, Марки-Зай сумел добиться поддержки оппозиционных партий и заявил, что этот успех - пример того, как оппозиция может победить в масштабах страны.

Единый кандидат

Праймериз - первые в истории Венгрии - были организованы сформированным в прошлом году оппозиционным альянсом, состоящим из шести партий.

Голосование должно было определить одного кандидата, который выступит против действующего премьер-министра Виктора Орбана, а также отдельных кандидатов от каждого округа, которые выступят против правящей партии Фидес на выборах в апреле следующего года.

В опросах общественного мнения оппозиционный альянс и Фидес сегодня идут ноздря в ноздрю, однако у Марки-Зая больше шансов победить Орбана, чем у Клары Добрев.

По мнению аналитиков, будучи консерватором и католиком, Марки-Зай менее всего устраивает правящую партию в качестве соперника на выборах.

"Похоже, он способен привлечь новых, еще не определившихся избирателей, не отпугивая лево-либеральный электорат. Теперь Фидес будет вынужден переписать свою стратегию предвыборной кампании", - считает венгерский аналитик Роберт Ласло.

После первого тура праймериз, в котором приняли участие более 600 тыс. человек, Марки-Зай занял третье место. Но он сумел убедить занявшего второе место либерального мэра Будапешта Гергели Карачони сойти с дистанции и поддержать его во втором туре.

Во время кампании Марки-Зай утверждал, что из всех кандидатов только он может апеллировать как к левым избирателям, так и к консерваторам, уставшим от политики Виктора Орбана.

Несмотря на отсутствие партийного аппарата или значительного финансирования, Марки-Зай также сумел заручиться поддержкой молодых избирателей, солидарных с антикоррупционными положениями его программы.

Организаторы назвали праймериз поразительным успехом: в голосовании приняли участие более 800 тыс. избирателей, что составляет почти 10% электората в стране с населением чуть меньше 10 млн человек.

Необходимость единого кандидата от оппозиции диктуется мажоритарной электоральной системой Венгрии, которая отдает победу набравшему простое большинство голосов кандидату и, по оценкам ряда обозревателей, дает Виктору Орбану преимущество на выборах.

Марки-Зай вел кампанию под лозунгом "Коалиция чистых", обещая искоренить коррупцию. Он собирается разрушить "нелиберальное государство" Орбана, включая его идеологические основы, конституцию Венгрии и множество новых законов, которые, по словам критиков, помогли Орбану укрепить его власть.

Марки-Зай в основу внешней политики собирается положить улучшение отношений с Брюсселем. Он также поддерживает переход Венгрии на евро в обозримом будущем.

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