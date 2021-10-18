БОР: Скоро сторонники «синих пальцев» будут наблюдать пустые цеха 1 18.10.2021, 14:31

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иллюстрационное фото

Близок час, когда мы все останемся дома.

Ректор Академии Управления заявил, что для поступления студентам будет нужна рекомендация от местных органов и специальное собеседование, чтобы отобрать «настоящих патриотов», пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Замечательная новость! Ваши мозги, уважаемые абитуриенты, никому не сдались, вы должны быть только идеологически верными «арийцами». С такими раскладами всем стукачам по должности директора и министра выдавать будут. А там до окончательной разрухи рукой подать.

Но есть нюанс. Даже пособники режимчика оказываются не так уж и верны. То проголосуют не за того, то комментарии оставят в соцсетях не те, то схемы серые мутят, а то и вовсе оказываются не в том месте и не в то время. Одним словом, жуть. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Да вот только рабочим такие управленцы и колеги не нужны. Никто даже за один стол с такими сесть не захочет. Такие кадры не нужны никому. Умения их сводятся к лизоблюдству, стукачеству и подставам. А для управления предприятия (не говоря уж о целой стране) этого катострофически мало.

Уважаемые работники предприятий и заводов, делайте запасы продовольствия и предметов бытовой химии. Близок час, когда мы все останемся дома и оставим всех стукачей и шестерок один на один с преприятиями по всей стране. Мы останемся дома замечательно проводить время со своими семьями, будем читать книги и развиваться. А все идеологи и приверженцы sinih pal'cev будут в ужасе наблюдать пустые цеха и выключенное оборудование, которое не смогут даже запустить. Но нам до это нет ни какого дела.

Стачке быть!

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