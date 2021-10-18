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БОР: Скоро сторонники «синих пальцев» будут наблюдать пустые цеха

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  • 18.10.2021, 14:31
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БОР: Скоро сторонники «синих пальцев» будут наблюдать пустые цеха
иллюстрационное фото

Близок час, когда мы все останемся дома.

Ректор Академии Управления заявил, что для поступления студентам будет нужна рекомендация от местных органов и специальное собеседование, чтобы отобрать «настоящих патриотов», пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Замечательная новость! Ваши мозги, уважаемые абитуриенты, никому не сдались, вы должны быть только идеологически верными «арийцами». С такими раскладами всем стукачам по должности директора и министра выдавать будут. А там до окончательной разрухи рукой подать.

Но есть нюанс. Даже пособники режимчика оказываются не так уж и верны. То проголосуют не за того, то комментарии оставят в соцсетях не те, то схемы серые мутят, а то и вовсе оказываются не в том месте и не в то время. Одним словом, жуть. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Да вот только рабочим такие управленцы и колеги не нужны. Никто даже за один стол с такими сесть не захочет. Такие кадры не нужны никому. Умения их сводятся к лизоблюдству, стукачеству и подставам. А для управления предприятия (не говоря уж о целой стране) этого катострофически мало.

Уважаемые работники предприятий и заводов, делайте запасы продовольствия и предметов бытовой химии. Близок час, когда мы все останемся дома и оставим всех стукачей и шестерок один на один с преприятиями по всей стране. Мы останемся дома замечательно проводить время со своими семьями, будем читать книги и развиваться. А все идеологи и приверженцы sinih pal'cev будут в ужасе наблюдать пустые цеха и выключенное оборудование, которое не смогут даже запустить. Но нам до это нет ни какого дела.

Стачке быть!

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