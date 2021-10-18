Названы продукты, от которых стоит отказаться после выздоровления от Сovid-19 10 18.10.2021, 14:39

10,512

Особенно важно соблюдать эти ограничения в первые две недели после выздоровления.

Диетологи, перечислили продукты питания могут стать причиной ухудшения здоровья после выздоровления от Сovid-19, пишет healthinfo.ua.

Специалисты объяснили, что вирус оказывает пагубное влияние на органы ЖКТ, сердце и сосуды. Именно поэтому прежде всего опасность после выздоровления представляет фастфуд, жирная и острая пища. Он предупредил, что такая неаккуратность в подборе рациона может стать причиной ухудшения состояния здоровья переболевшего ковидом человека.

Диетологи предостерегли и от употребления продуктов, провоцирующих вздутие. Среди них глютеновые товары, квашеная капуста, молоко, содержащие лактозу и спиртные напитки.

Также исключите из рациона продукты, прошедшие обработку и не несущие пользу, — шоколад, хлебобулочные изделия, ветчину, котлеты, фаст-фуд. Ограничьте прием сахара. Все это опять же приводит к вздутию желудка, нарушению микробиоты кишечника, а также к нарушению работы эндокринной системы.

По словам экспертов, особенно важно соблюдать эти ограничения в первые две недели после выздоровления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».