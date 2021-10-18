Скандал в белорусском футболе: Зайцев заявил о выходе из исполкома Федерации футбола 7 18.10.2021, 14:56

7,560

Александр Зайцев

Фото: pressball.by

Бизнесмен заявил, что его клуб засудили.

«Еврорадио» сообщает о скандале в белорусском футболе. Провластный олигарх Александр Зайцев, который владеет брестским «Рухом», подал заявление на выход из исполкома Федерации футбола Беларуси.

Причина — судейство в матче 26-го тура чемпионата Беларуси между «Рухом» и минским «Динамо». Обе команды борются за медали в чемпионате. Зайцев считает, что «Рух» засудили — команда большую часть матча играла в меньшинстве и проиграла 1:3.

Напомним, Зайцев — фигурант санкционных списков. Его называют одним из кошельков Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».