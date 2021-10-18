Скандал в белорусском футболе: Зайцев заявил о выходе из исполкома Федерации футбола

Скандал в белорусском футболе: Зайцев заявил о выходе из исполкома Федерации футбола7
- 18.10.2021, 14:56
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Бизнесмен заявил, что его клуб засудили.
«Еврорадио» сообщает о скандале в белорусском футболе. Провластный олигарх Александр Зайцев, который владеет брестским «Рухом», подал заявление на выход из исполкома Федерации футбола Беларуси.
Причина — судейство в матче 26-го тура чемпионата Беларуси между «Рухом» и минским «Динамо». Обе команды борются за медали в чемпионате. Зайцев считает, что «Рух» засудили — команда большую часть матча играла в меньшинстве и проиграла 1:3.
Напомним, Зайцев — фигурант санкционных списков. Его называют одним из кошельков Лукашенко.