Сколько дней ребенок может не посещать детский сад без справки? 3 18.10.2021, 15:02

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иллюстрационное фото: tut.by

Выясняли журналисты.

В целях предотвращения распространения коронавируса, школьникам и студентам с признаками ОРВИ разрешили пропускать занятия без справки до пяти дней. Intex-press узнала, распространяется ли это на детсадовцев и сколько дней могут не посещать дети учреждения дошкольного образования.

В пятницу, 15 октября, Минздрав сообщил, что молодым людям, у которых есть признаки ОРВИ, можно не посещать учебные занятия в течение максимум пяти дней и не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни.

Данное разрешение распространяется на учащихся средних школ, ПТУ, учреждений среднего специального и высшего образования.

Что касается детей дошкольного возраста, то они, как рассказали в методическом кабинете управления по образованию Барановичского горисполкома, могут не посещать учреждения дошкольного образования до трех дней.

– Если больше трех дней, то по завершению болезни необходимо предоставить справку, – пояснили в методкабинете.

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