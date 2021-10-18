В Беларуси ставки по банковским кредитам могут вырасти до конца года 1 18.10.2021, 15:10

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Как и когда может измениться ставка рефинансирования.

В Беларуси до конца этого года могут повысить ставку рефинансирования, к которой привязаны ставки по многим банковским кредитам, прогнозирует Евразийский банк развития. Также эксперты ожидают, что Нацбанк может поднять процентный потолок по кредитам, которого придерживаются банки. Тем временем чиновники прогнозируют рост ставки рефинансирования в 2022 году, пишет zerkalo.io.

Как и когда может измениться ставка рефинансирования

В ЕАБР прогнозируют повышение в Беларуси до конца этого года ставки рефинансирования. Сейчас ставка составляет 9,25%, в последний раз ее повышали 21 июля. Напомним, к этому показателю привязаны многие банковские кредиты, в том числе на недвижимость. При повышении этой величины растут и процентные ставки по кредитам.

В проекте республиканского бюджета на 2022 год, по нашей информации, предварительно заложена ставка рефинансирования в 9,9%.

Процентный потолок по кредитам могут поднять

В ЕАБР также прогнозируют, что Нацбанк до конца этого года может повысить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Проще говоря, это процентный потолок по кредитам, его придерживаются банки. Сейчас для кредитов для физлиц этот показатель составляет 19,02%, а для юрлиц — 14,87%. В последний раз РВСР повышали в августе.

К РВСР в некоторых банках привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость и на автомобили на общих условиях. То есть при повышении этого показателя банки должны изменить процентные ставки по отдельным кредитам.

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