В одном из регионов озвучили стоимость лечения пациента с COVID-19 8 18.10.2021, 16:06

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Ранее власти называли цифру в четыре раза меньше.

На лечение одного пациента с коронавирусом власти тратят 750 рублей в день. Такие данные опубликовал Пинский райисполком, пишет zerkalo.io. Какие цифры ранее озвучивали в Беларуси?

По данным Пинского райисполкома на 18 октября этого года, при средней продолжительности болезни 11 дней затраты на лечение одного пациента с коронавирусом составляют 8250 рублей — из расчета 750 рублей в день.

Почти год назад Лукашенко называл цифру в три с половиной раза меньше. 5 ноября 2020 года он рассказал, что лечение одного пациента от коронавируса обходится стране от 90 до 220 рублей.

Несколько дней спустя заместитель премьер-министра Игорь Петришенко подтвердил озвученные данные. Он отметил, что в среднем по стране в условиях инфекционного стационара стоимость лечения составляет около 2,2 тысячи рублей при средней продолжительности болезни 11−12 дней. При этом один койко-день лечения пациента с COVID-19 в отделении анестезиологии-реанимации стоит около 800 рублей.

В январе 2021 года барановичская газета Intex-press посчитала, что лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией в городе обходится в 3162 рубля. Расчет производился по следующей формуле: средняя стоимость одного койко-дня пациента с COVID-19 — 250,96 рубля, умножается на средний срок лечения в стационаре — 12,6 дня.

В начале октября 2020 года лечение в Барановичах было значительно дешевле — 2096,12 рубля.

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