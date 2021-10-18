На редких животных Швеции теперь можно посмотреть через дополненную реальность 3 18.10.2021, 16:31

Таким образом агентство хочет, чтобы люди узнавали редких животных.

С помощью дополненной реальности теперь можно увидеть рысь, песца, дятла, шмеля или морскую свинью (все они занесены в Красную книгу Швеции). Для этого нужно загуглить их название на смартфоне (можно на русском языке), передает «Евро пульс».

Поисковик покажет карточку с описанием животного, на которой будет кнопка «Смотреть в 3D». После ее нажатия животное можно рассматривать со всех сторон, а также слушать звуки, которое оно издает. Там же есть кнопка «Поместить у себя». Нажав на нее, животное можно «разместить» рядом с собой, чтобы понаблюдать за ним через экран телефона, а также сделать совместные фото или видео.

Проект создало Шведское агентство по охране окружающей среды в сотрудничестве с Google. Таким образом агентство хочет, чтобы люди узнавали редких животных (например, при случайной встрече в лесу во время прогулки) и не причиняли им вред.

Агентство также создало специальную страницу на своем сайте. На ней на шведском языке можно почитать о каждом из пяти редких видов.

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