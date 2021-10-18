Вице-спикер Госдумы РФ отметился абсурдным заявлением об Украине: видео

Вице-спикер Госдумы РФ отметился абсурдным заявлением об Украине: видео9
- 18.10.2021, 17:15
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Новая истерика российских чиновников.
Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой сделал очередное скандальное заявление об Украине, которым явно вызвал вопросы относительно своей адекватности, пишет unian.net.
В эфире пропагандистского ток-шоу на телеканале НТВ Толстой кричал, что Украина - "это часть России".
"Нет никакой Украины уже давно! Донецк и Луганск - русские. И будет вся Украина частью России, не будет никакой Украины", - гневно восклицал российский чиновник под радостные одобрения пропагандистов.
В студии в этом время присутствовали беглые украинские политики, в том числе экс-"регионал" Владимир Олейник. Он и другие бывшие депутаты являются частыми гостями российских пропагандистских ток-шоу, где активно поливают грязью Украину.