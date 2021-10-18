США разрабатывают лунный интернет 18.10.2021, 17:41

Фото: charter97.org

НАСА хочет охватить Луну вайфаем.

Освоение Луны - один из приоритетов американской космической программы на ближайшее десятилетие. Туда отправят сначала беспилотные космические аппараты, потом экипажи с астронавтами. Национальное космическое агентство (НАСА) планирует обеспечить им связь с Землей, проведя на Луне интернет, передает ВВС.

Американские астронавты были на Луне летом 1969 года и зимой 1972-го. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп подписал директиву о необходимости начать масштабное освоение ближайшего спутника Земли.

Согласно этой директиве, уже в ноябре 2021 - январе 2022 года на Луну отправится беспилотный космический аппарат Artemis-1. В ближайшие пять лет на Луну должны полететь астронавты.

Среди новых технологий, которые разрабатывает НАСА в рамках этой программы - лунный интернет.

Зачем вайфай на Луне

Дело в том, что мощности существующих радиоканалов связи не хватит для передачи всего объема данных, которые астронавты планируют собрать. Новая миссия, по замыслу НАСА, не ограничится простым полетом на Луну. Астронавты останутся там на более долгое время и планируют освоить значительную часть спутника.

Программа LunaNet предусматривает, что на поверхности Луны будут установлены несколько узлов по передаче связи. От земного вайфая интернет будет отличаться большей устойчивостью. Кроме того, узлы смогут хранить накапливаемую информацию - на случай сбоев в ее передаче.

"LunaNet предоставит новые возможности для независимой от Земли навигации, - говорит представитель NASA Шерил Грэмлинг. - Пилотируемые и роботизированные миссии смогут быстро и точно определять свое местоположение и передавать полученные данные".

Кроме того, узлы связи будут уметь отслеживать чрезвычайные ситуации - например, штормы, которые влекут рост уровня радиации и предупреждать об этом астронавтов.

Еще одна функция лунного интернета: он сможет передать максимально точное местонахождение человека или груза - в случае потери. Эту технологию НАСА уже разработала для поисков пропавших на территории США.

И в Кливленде тоже

Технология в целом тестируется на Земле - и будет применена на ней, значительно улучшив качество и скорость интернета. Для своего пилотного проекта НАСА взяла Кливленд - самый большой город штата Огайо.

Исследователи выявили, что 31% домохозяйств в городе не подключены к широкополосному интернету. Затем они рассчитали, что маршрутизаторы, которые можно укрепить на обычных столбах, обеспечат весь Кливленд интернетом на скорости 7,5 мегабит в секунду.

Это полностью обеспечит базовые потребности жителей. Не хватит этого только для того, чтобы играть в сложные видеоигры и смотреть видео в максимально хорошем качестве.

В НАСА говорят, что решение проблемы пригодится не только для освоения Луны, но и окажется долгосрочное влияние на экономику всех Соединенных Штатов и сделает ее более справедливой, обеспечив равный доступ в интернет для разных групп населения.

Кливлендский проект сейчас находится в стадии активной разработки. Ожидается, что первые люди воспользуются лунным интернетом в 2024-25-м годах.

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