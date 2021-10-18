Дальнобойщик протаранил пост охраны в Минске 7 18.10.2021, 17:48

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Водитель фуры выпил полбутылки водки.

Как сообщили в ГАИ Минска, накануне вечером на линию 102 поступило сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля марки DAF. Авария произошла во дворе дома №9 на Бетонном проезде. По указанному адресу выбыли инспекторы ДПС отдела ГАИ Московского района, пишет «Онлайнер».

Оказалось, что 47-летний водитель грузовика, не сумев рассчитать траекторию, при развороте врезался в пост охраны.

«К счастью, в ДТП никто не пострадал. Мужчину доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 2,54 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Дальнобойщик пояснил, что выпил после аварии 250 граммов водки», — сообщили в Госавтоинспекции.

На данный момент грузовик помещен на охраняемую стоянку, в отношении водителя составлены административные протоколы за совершенное ДТП и употребление спиртных напитков после дорожно-транспортного происшествия.

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