В Польше произошли два землетрясения

В Польше произошли два землетрясения3
- 18.10.2021, 18:10
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Одно из землетрясений случилось неподалеку от города Легница.
17 октября в Польше случилось два землетрясения. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Первое, магнитудой 4,6, произошло в 61 км к юго-востоку от Зелена-Гуры, городе с населением в 139,3 тыс. жителей.
M4.6 #earthquake (#wstrząs) strikes 61 km SE of Zielona Góra (#Poland) 16 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/x66gwWntIJ— EMSC (@LastQuake) October 17, 2021
Эпицентр подземных толчков второго землетрясения располагался в 46 км к северу от города Легница, в котором проживают 106 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Местные СМИ о разрушениях или пострадавших не сообщали.
Update: M4.2 #earthquake (#wstrząs) strikes 46 km N of #Legnica (#Poland) 41 min ago. https://t.co/ITwnklbmXB pic.twitter.com/0SL7jEJMNl— EMSC (@LastQuake) October 17, 2021