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В Польше произошли два землетрясения

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  • 18.10.2021, 18:10
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В Польше произошли два землетрясения

Одно из землетрясений случилось неподалеку от города Легница.

17 октября в Польше случилось два землетрясения. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Первое, магнитудой 4,6, произошло в 61 км к юго-востоку от Зелена-Гуры, городе с населением в 139,3 тыс. жителей.

Эпицентр подземных толчков второго землетрясения располагался в 46 км к северу от города Легница, в котором проживают 106 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Местные СМИ о разрушениях или пострадавших не сообщали.

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