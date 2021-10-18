Резиновые сапоги вновь станут трендом 4 18.10.2021, 18:30

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Осенью 2021 года спрос на резиновые сапоги вырос на 130 процентов.

Эксперты предрекли обуви из резины популярность в новом сезоне. Соответствующий материал публикует The Guardian.

По словам руководителя отдела женской одежды лондонского бренда Matches Fashion Кэсси Смарт (Cassie Smart), осенью 2021 года спрос на резиновые сапоги компании вырос на 130 процентов. «Покупатели вновь начали проводить больше времени на открытом воздухе и в связи с этим стали инвестировать не только в стильную, но и в многофункциональную одежду», — объяснила она.

Кроме того, на грядущую тенденцию обратили внимание люксовые бренды и также начали пополнять ассортимент обувью из резины. Так, французский дом моды Balenciaga в коллаборации с американской компанией Crocs создали трендовые сапоги Crociaga стоимостью 495 фунтов стерлингов. Помимо этого, резиновая обувь появилась у таких брендов, как Bottega Veneta, Ganni и Jimmy Choo.

Автор книги «Психология моды» Кэролин Мэйр подчеркнула, что в современном мире резиновые сапоги приветствуются не только как атрибут для выезда на природу, но и как предмет вечернего гардероба, который можно сочетать с блестящими платьями. «Психологически резиновые сапоги позволяют нам чувствовать свободу и делать то, что нам нравится. Они напоминают нам о беззаботном детстве, когда мы могли себе позволить прыгать по лужам», — поделилась эксперт.

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