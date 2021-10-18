«Нафтогаз Украины» хочет участвовать в сертификации «Северного потока-2» 1 18.10.2021, 18:50

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«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации газопровода.

"Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" перед немецким регулятором. Об этом в понедельник, 18 октября, на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления компании Юрий Витренко. Данный шаг он объяснил тем, что "Нафтогаз Украины" хочет доказать невозможность сертификации этого магистрального газопровода, поскольку "не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", передает DW.

За конкуренцию на европейском рынке газа

Украина, приобретающая значительные объемы газа на рынках ЕС, заинтересована в том, чтобы европейский рынок газа был конкурентным, а сертификация оператора "Северного потока - 2" нанесет ущерб конкуренции, в том числе на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийском рынках, отметил Витренко.

По мнению главы "Нафтогаза", после запуска СП-2 для Украины и региона появятся большие риски, так как Россия использует газ в качестве энергетического оружия. В этой связи он напомнил, что "согласно европейскому законодательству должен быть обеспечен реальный и недискриминационный доступ третьих сторон к газопроводу".

Витренко рассчитывает на то, что заявка "Нафтогаза" на участие в сертификации не будет отклонена. По его словам, таким образом немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям продемонстрирует свою "незаангажированность со стороны ряда политических сил в Германии, которые открыто симпатизируют этому проекту РФ".

Газопровод планируют запустить к концу года

"Северный поток - 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" уже сообщил о завершении его строительства и намерении начать эксплуатацию трубопровода в обозримом будущем.

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