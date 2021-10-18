Крупный поставщик продуктов питания банкротится в Минске

Крупный поставщик продуктов питания банкротится в Минске1
- 18.10.2021, 19:02
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Производство по делу начато в Экономическом суде столицы.
Эксклюзивный поставщик Toffifee и других кондитерских брендов, компания «Антери» проходит процедуру банкротства в Минском экономическом суде, пишет OfficeLife.
О размере долга компании пока не сообщается. «Антери» зарегистрирована как оптовый продавец в Минске, в военном городке Уручье. Специализируется фирма на кондитерских изделиях и крупах.
Кроме Toffifee, «Антери» в Беларусь поставляла также печенье российской United Bakers (сейчас это часть транснациональной Kellog’s), и премиальные кондитерские изделия из-за границы.