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Монгольский дипломат предложил запереть глав держав в бункер с водкой

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  • 18.10.2021, 19:07
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Монгольский дипломат предложил запереть глав держав в бункер с водкой

Политик заявил, что им нужно закрыться в бункере и не выходить до тех пор, пока не будет найден общий язык.

Мировым лидерам стоило бы остаться в небольшом количестве в бункере со спиртным. Об этом заявил глава делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар, передает mk.ru.

Монгольский политик предложил главам держав взять граненый стакан, «сто граммчиков», а затем закрыться в бункере и не выходить до тех пор, пока не будет найден общий язык.

«После двух бутылок станут друзьями», - заявил Цогтбаатар на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Как отметил политик, малые государства мира не могут ждать столь долго, пока крупные страны не договорятся друг с другом. Соответственно, им необходимо искать общий язык и договариваться.

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