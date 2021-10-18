В Испании провели первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком

В Испании провели первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком3
- 18.10.2021, 19:30
Турнир был организован футболистом «Барселоны» Жераром Пике.
В испанском городе Таррагона прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком — Balloon World Cup. Об этом сообщает BBC.
Турнир проходил на площадке размером 8 на 8 метров. На нее поставили автомобиль, диваны и разные другие предметы, которые мешали игрокам передвигаться. Суть игры в том, чтобы не дать шарику упасть на землю.
Турнир организовал футболист «Барселоны» Жерар Пике и известный в Испании блогер Ибай Льянос.
«Это было потрясающе, это что-то совершенно другое. Иногда нужно выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то новое», — сказал Пике.
Турнир был вдохновлен серией вирусных видео от семьи Аррендондо из Орегона (США). Братья Антонио и Диего, а также их сестра Изабель начали выкладывать видео с этой игрой в Tik-Tok во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Антонио и Диего выступали за команду США на этом турнире, всего в нем приняли участие игроки из 32 стран.