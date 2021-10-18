Госпитализированного президента Чехии объявили недееспособным 4 18.10.2021, 19:51

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Милош Земан

Спикер сената Чехии рассказал, что Милош Земан не может исполнять свои обязанности.

Спикер сената Чехии Милош Выстрчил рассказал, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности. Такую информацию озвучил ему военный госпиталь в Праге.

Теперь, как указал Выстрчил, верхняя палата чешского парламента должна инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. При этом вероятность того, что Земан сможет вернуться к исполнению своих обязанностей есть, но она очень маленькая.

"Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 конституции", - сказал он газете "Млада фронта Днес".

Между тем чешское сетевое издание Deník N утверждает, что Земан, госпитализированный в больницу в тяжелом состоянии, страдает печеночной энцефалопатией. Официально диагноз до сих пор не озвучен.

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