закрыть
18 октября 2021, понедельник, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Технологическая компания из Шанхая закрывает филиал в «Великом камне»

4
  • 18.10.2021, 20:04
  • 3,090
Технологическая компания из Шанхая закрывает филиал в «Великом камне»

Компания была зарегистрирована в 2019 году как резидент китайско-белорусского индустриального парка.

Дочерняя структура Shanghai HeShu Software (ООО «ХЭШУ БАЙ Хай-Тех Интерпрайз») начала свою ликвидацию через банкротство в Экономическом суде Минской области. Защитный период установлен до 10 января 2022 года.

Компания была зарегистрирована в 2019 году как резидент китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», пишет Office Life. Основной вид деятельности — производство компьютеров и периферийного оборудования. Ожидалось, что одним из проектов «ХЭШУ БАЙ» станет онлайн-платформа для сотрудничества с китайскими партнерами в образовании. Об этом в 2020 году сообщало Генконсульство Беларуси в Шанхае.

Основатель Shanghai HeShu Software Тан И посещал Беларусь в 2019 году и участвовал в хакатоне в Imaguru. Более того, китайская компания была спонсором того мероприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только забастовка!
Только забастовка! Вероника Круглова
Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип
Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель Сергей Дылевский