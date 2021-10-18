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Кулеба: Нас не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО

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  • 18.10.2021, 20:11
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Кулеба: Нас не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО
Дмитрий Кулеба
фото: pravda.com.ua

РФ не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе.

Киев не интересует мнение российских властей о вступлении Украины в НАТО. Об этом 18 октября в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры".

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", – подчеркнул Кулеба.

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