Кулеба: Нас не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО 2 18.10.2021, 20:11

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

РФ не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе.

Киев не интересует мнение российских властей о вступлении Украины в НАТО. Об этом 18 октября в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры".

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", – подчеркнул Кулеба.

Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі. https://t.co/AKK5JxfuoB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2021

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