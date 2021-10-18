БОР дал советы по подготовке к забастовке 18.10.2021, 20:14

Стачке быть!

– Нам часто пишут на @BOR_pochta_bot о том, что хотят присоединиться к Белорусскому объединению рабочих.

Самое главное что вы можете сделать — это начать подготовку к забастовке. Начать закупать продукты, откладывать деньги, готовиться морально. Продумывать, каким будет тот день, когда вы просто не выйдете из дома.

Если же все эти пункты вы уже выполнили, вот вам следующее задание: подготовьте тех, кто рядом. Необязательно кричать о том, что вы готовитесь к забастовке из всех утюгов. Помните о безопасности. Найдите десять человек из тех, кому вы доверяете, расскажите им о том, что готовится забастовка. И помните, первое правило забастовочного клуба — никому не говорить о забастовочном клубе. Именно поэтому мы не ведем никаких списков и подсчетов на местах. И вам не советуем, - пишет телеграм-канал.

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