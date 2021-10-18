СМИ: Бывший начальник Ганцевичского РОВД пытался покончить с собой 4 18.10.2021, 21:01

5,074

Виталий Кулешов

Фото: газета «Ганцавіцкі час».

Его сначала отправили в колхоз, а оттуда забрали в Новинки.

Начальника Ганцевичского РУВД, 43-летнего Виталия Кулешова, сняли с должности в августе. Он пробыл в кресле начальника менее двух лет. Как стало известно «Нашей Ниве», после отставки Кулешова поставили руководителем сельскохозяйственного предприятия. А недавно направили в РНПЦ психического здоровья, что в Новинках.

Как стало известно «Нашей Ниве», Кулешова отправили руководить сельскохозяйственным предприятием в Столинском районе, так как по первому образованию Кулешов — ветеринар: в 2000 году он окончил Витебскую академию ветеринарной медицины.

Работал ли он по первой специальности, неизвестно, но с сентября 2000 года начал карьеру в милиции.

«Уже на работе в колхозе Кулешов то ли сделал попытку суицида, то ли публично об этом объявил, что намерен такое сделать — как результат, его отправили на обследование в «Новинки», — объясняют осведомленные люди.

До того, ее стать руководителем Ганцевичского РОВД, Кулешов был заместителем начальника Столинского РУВД. Он возглавлял милицию общественного порядка. Большую часть профессиональной жизни прослужил в Барановичах. А запомнился Кулешов тем, что руководил брутальными задержаниями в Ганцевичах во время мирных акций протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».