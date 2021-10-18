Лукашенковское МВД предложило лишать белорусов гражданства из-за работы за рубежом 5 18.10.2021, 21:17

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Только забастовка сможет остановить сошедших с ума ябатек.

Вячеслав Орловский, начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, высказал идею о том, чтобы лишать гражданства белорусов, которые уехали за границу и «оттуда делают все возможное, чтобы навредить государству».

Он напомнил, что в июне вступили в силу инициированные МВД изменения в закон о гражданстве:

— С этого момента лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений — экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Беларуси. Есть в этом списке и статья 361 УК, о которой сейчас говорим. Стоит отметить, что эти изменения мы разрабатывали два года. И тогда речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения.

Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, не должны иметь права называться белорусами.

По мнению Вячеслава Орловского, есть необходимость рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.

— В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства, — заявил представитель ГУБОПиК.

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