Apple выпустила новые наушники с защитой от воды
- 18.10.2021, 21:25
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Компания Apple показала третье поколение беспроводных наушников AirPods.
Компания Apple в рамках презентации новинок показала третье поколение беспроводных наушников AirPods.
Дизайн наушников изменился впервые с 2016 года, когда была представлена первая модификация AirPods: они стали легче, а «ножка» — короче, чем у AirPods предыдущего поколения. В нее встроен такой же датчик нажатия для управления воспроизведением, что и на AirPods Pro, рассказали в компании.
Наушники поддерживают технологию «пространственного аудио» и звук в формате Dolby Atmos.
Устройства защищены от воздействия воды и пота. AirPods третьего поколения смогут работать без подзарядки до шести часов в режиме прослушивания (на час дольше, чем предыдущая модель), а с зарядным футляром — до 30.