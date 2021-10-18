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В Португалии конфисковали крупнейшую за 15 лет партию кокаина

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  • 18.10.2021, 22:14
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В Португалии конфисковали крупнейшую за 15 лет партию кокаина
иллюстрационное фото

Стоимость конфискованного наркотика оценивается примерно в 200 млн евро.

В ходе международной полицейской операции на яхте в Атлантическом океане было изъято 5,2 тонны кокаина. Стоимость конфискованного наркотика оценивается примерно в 200 млн евро.

Об этом сообщает AP News.

В полиции отметили, что эта партия стала одной из крупнейших в ЕС и самой большой в Португалии за 15 лет. Отмечается, что спецоперация проводилась при поддержке португальских ВМС и ВВС. Военные перехватили 24-метровую яхту в океане.

Правоохранители при поддержке военных поднялись на борт яхты и обнаружили на ее борту 183 тюка с кокаином. В полиции подозревают, что партия наркотиков принадлежала международной банде, которая доставляла его в Европу через Пиренейский полуостров.

Задержаны три человека. Они доставлены в Португалию. Более подробную информацию о спецоперации и арестованных власти пообещали сообщить позже.

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