Белорусы начали получать первые извещения об уплате транспортного налога 3 18.10.2021, 22:27

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Налоговая собирала информацию обо всех владельцах автомобилей в стране.

С 1 июля налоговая собирала информацию обо всех владельцах автомобилей в стране. Обещали, разошлют извещения об уплате до ноября. В сентябре в системе ЕРИП появился счет в графе «Транспортный налог для физлиц» — авансовые 29 рублей. И вот сегодня вечером Onlíner стало известно, что некоторым автовладельцам по почте пришли письма из налоговой — те самые извещения.

В извещении указана ИМНС и конкретный исполнитель, к которому стоит обратиться в случае появления проблем. Далее — стандартная информация: Ф. И. О. владельца и номер автомобиля, УНП (учетный номер плательщика) и реквизиты платежа. Предусмотрен даже QR-код для быстрой платы в ЕРИП. Заодно напомнили и о начислении пени в случае просрочки. Срок выплаты — до 15 декабря.

На обратной стороне того же документа — напоминание о сервисе «Личный кабинет физлица» на сайте МНС. Правда, для запуска кабинета нужно лично явиться в районную инспекцию. Для уплаты же самого налога можно никуда не идти, но необходимо перевести сумму через ЕРИП.

Следует понимать, что отсутствие извещения не освобождает от уплаты налога. Как показывает опыт, от этого в принципе ничего не освобождает. По логике МНС плательщик сам должен позвонить или зайти в налоговую, чтобы прояснить ситуацию.

Еще раз проговорим: этот год — переходный, нужно будет заплатить не всю стоимость, а только аванс (29 рублей). Повторимся, его нужно внести (в банк или через ЕРИП) не позднее 15 декабря 2021 года. Тем, кто прошел техосмотр до нового года и заплатил дорожный сбор за допуск к участию в движении на несколько месяцев 2021-го, аванс платить не надо. Оставшуюся сумму транспортного налога автовладельцы должны будут выплатить в следующем, 2022 году.

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