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ЕС готов ввести санкции против «Белавиа»

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  • 18.10.2021, 22:30
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ЕС готов ввести санкции против «Белавиа»

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После встречи министров иностранных дел Боррель сказал, что есть длинный список стран, откуда мигранты попадают в Беларусь, а затем штурмуют границы ЕС.

По его словам, Брюссель будет пытаться убедить их, что режим в Минске использует людей как оружие. В то же время ЕС готов ввести санкции против национальной белорусской авиакомпании "Белавиа".

"Есть национальная компания Беларуси "Белавиа", есть другие авиалинии. Мы собираем взаимодействовать со всеми этими странами, чтобы объяснить ситуацию, использовать все рычаги, которые нам дают действующие правила авиатранспорта. И мы готовы ввести санкции против национальной компании Беларуси", - сказал Боррель .


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