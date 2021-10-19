КНДР выпустила ракеты в сторону Японского моря 19.10.2021, 7:37

Южная Корея собирает заседание Совета национальной безопасности.

Пхеньян провел новые ракетные испытания, заявили военные Южной Кореи и Японии во вторник, 19 октября, передает (dw.com https://www.dw.com/ru/kndr-vypustila-raketu-v-storonu-yaponskogo-morya/a-59544418).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты, назвав продолжающиеся с сентября ракетные запуски КНДР "очень прискорбными". Ранее южнокорейское новостное агентство "Рёнхап" сообщало об одном снаряде, запущенном в направлении Японского моря.

Береговая охрана Японии опубликовала предупреждение с инструкциями безопасности для морских судов. Тем не менее пока подробности о месте падения ракет не уточнялись.

В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи намерена сегодня провести заседание Совета национальной безопасности.

Ракетные испытания КНДР

КНДР в последнее время активизировала испытания ракетного оружия. Так, в начале октября Пхеньян сообщил об успешном испытании новой зенитной ракеты. А несколькими днями ранее в Северной Корее объявили об испытании гиперзвуковой ракеты. Многие западные страны резко осудили этот тест. Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене.

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