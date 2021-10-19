Новый слив кибер-партизан: высокопоставленный чиновник Минздрава проговорился о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси 19.10.2021, 7:43

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Цифры разительно расходятся с официальной статистикой.

Белорусские кибер-партизаны опубликовали слив телефонного разговора одного из начальников управления по здравоохранению Миноблисполкома с его матерью.

«Друзья, на этот раз наш кибер-слив коснется ситуации с коронавирусом в Беларуси. Вы услышите разговор Зиновия Гозмана, первого замначальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, с его мамой.

Аудиозапись сделана 6 мая 2021 года.

В этом разговоре Гозман сообщает матери, что в РБ показатель заболеваемости - 90 человек на 100 тысяч населения. Эти цифры никак не сходятся с официальной статистикой Минздрава.

Напоминаем, что ранее мы уже публиковали реальные данные по смертности от Covid-19, которые тоже сильно расходятся со статистикой Минздрава. Нам врали и продолжают врать, покрывая халатное отношение режима к человеческим жизням», — пишут кибер-партизаны.

В таких условиях каждому из нас важно проявить сознательность и соблюдать меры против распространения заболевания.

Носите маску, соблюдайте дистанцию, регулярно мойте руки. Берегите свое здоровье.

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