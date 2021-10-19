«У трусливой шаечки плешивого нет ни единого шанса против нас» 19.10.2021, 7:47

фото: ТАСС

Достаточно всего двух недель стачки, чтобы одержать победу.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение одного из своих читателей:

— За последний год мы очень изменились. Мы осознали, что имеем право на свободу, а еще — готовы бороться за нее и защищать. И для этого у нас есть настоящая суперсила, которую невозможно преодолеть. Это сила нашей солидарности. И именно поэтому у трусливой шаечки плешивого просто нет ни единого шанса против нас.

Любая сила — это ответственность, и для того, чтобы сила была во благо, нужно использовать ее с умом и не растрачивать за зря. Нам нужно подобрать хороший момент и одним мощным народным ударом выгнать крысью свору. Общенациональная забастовка — и есть этот удар. Остаемся все вместе дома, лишаем режимчик любой возможности заработать на нас, и с наслаждением наблюдаем, как он будет на наших глазах разрушаться. Друзья, достаточно всего двух недель, чтобы одержать победу. Давайте сделаем это!

Стачке быть!

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