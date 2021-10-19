Гангрена режима Путина 10 19.10.2021, 7:49

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В регионах РФ заканчивается самая обычная еда.

Политический обозреватель «Новой газеты» Иван Яковина написал, что происходит из-за гниения системы власти в РФ.

Речь пойдет о необычной для 21 века проблеме. Из-за распада и гниения системы российской власти в отдаленных регионах РФ заканчивается самая обычная еда

Фактически там начинается голод. Я не шучу и не преувеличиваю.

Вот что пишет в своем Instagram депутат районного совета на Таймыре Михаил Иваницкий:

«Сколько нам голодать? Уже месяц в Хатанге нет продуктов питания, таких как колбаса, мясная продукция, нет молочки, яиц, овощей и фруктов! Невозможно купить даже «борщевой набор».

По словам депутата, и местным, и региональным властям совершенно плевать на население и на ситуацию, поскольку они-то уж точно обеспечены всем необходимым: «Чиновники не поймут простых людей, потому что они живут в других условиях, и им это все чуждо, вот он вам и особый Таймырский статус!».

На первый взгляд, это ЧП, и об этом должен знать весь мир. Но в реальности власти затыкают рты всем тем, кто пытается рассказать правду.

Например, после этого сообщения начался скандал, и к депутату пришли менты — проверить, не работает ли он на ЦРУ и румынскую разведку с целью подорвать авторитет Путина на Таймыре. Пригрозили ему неприятностями, если и дальше будет поднимать шум насчет начинающегося голода.

Прокуратура быстро провела проверку и не нашла дефицита продуктов в магазинах Хатанги. Сказали, что это была проблема одного магазина.

Депутат не успокоился и выложил еще несколько роликов из других магазинов. В этих роликах видно, что еды действительно нет, а продавщица говорит, что в последний раз ее привозили три недели назад. В общем, там, на Таймыре действительно начинается голод.

Именно эта история случилась пару недель назад, и я не придал ей особого внимания — ну подумаешь, забыли привезти еду людям. В России это обычное дело, на людей там действительно всем плевать.

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