У мозга обнаружили уникальный признак, который формируется за 100 секунд 1 19.10.2021, 8:03

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Он подобен отпечатку пальцев.

Исследователи из Швейцарии показали, что подобный отпечатку пальцев характерный уникальный признак мозга каждого человека — функциональный коннектом — формируется за 100 секунд. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

В 2015 году исследователи из Йельского университета, сравнив функциональные коннектомы мозга — «карты» связей между нейронами человеческого мозга — полученные с помощью магнитно-резонансной томографии мозга, обнаружили, что могут корректно выделить снимки мозга одного и того же человека, сделанные с разницей в несколько дней, с точностью в 95 процентов. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны решили выяснить, за какое время появляются эти «отпечатки пальцев» человеческого мозга, и на протяжении какого времени они существуют.

Ученые выяснили, что для формирования характерного коннектома требуется 100 секунд. Также обнаружилось, что наиболее быстро коннектомы формируются в сенсорной зоне коры головного мозга, в особенности в областях, ответственных за движение глаз, зрительное восприятие и внимание. Вслед за этим следуют регионы лобной доли, чья деятельность ассоциируется с более сложными когнитивными функциями. По мнению исследователей, их находка может быть использована для раннего диагностирования неврологических заболеваний — так, данные исследования указывают на то, что характерные коннектомы исчезают при развитии у человека болезни Альцгеймера.

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