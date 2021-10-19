Санкции действуют: в Беларуси еще больше засекречивают провалы в торговле 3 19.10.2021, 8:17

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Почти 15% экспорта в Россию стали тайной.

С 2021 года, на фоне ужесточившихся экономических санкций Евросоюза и США, к «закрытым» категориям добавились нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, а также тракторы и грузовики.

Почти 15% товарного экспорта Беларуси в Россию за семь месяцев этого года на сумму 1,3 млрд долларов оказались скрыты в белорусской статистике, пишет belmarket.by.

В результате экспорт по секретным категориям статистически увеличился в несколько раз. За 2020 год экспорт нефти, нефтепродуктов и удобрений, тогда еще открытый, превышал 6 млрд долларов, экспорт тракторов и грузовиков — 1,2 млрд долларов. Статистический экспорт товаров в общей сложности на 8,2 млрд долларов за семь месяцев 2021 года закрыт, при том что за весь 2020 год такой экспорт составил 1,6 млрд долларов.

Совокупный экспорт товаров из Беларуси в Россию в январе-июле 2021 года, согласно данным Белстата, составил 8,71 млрд долларов, а сумма поставок по открытым группам товарной номенклатуры — 7,42 млрд долларов. Исходя из этого, засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в 1,29 млрд долларов, или 14,8%. В прошлом году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь 152 млн долларов (1,2% всего белорусского экспорта в Россию).

Стоимость «закрытых» товарных категорий учитывается в совокупном экспорте/импорте, который публикуется в базе данных Белстата, поэтому их стоимость все еще можно рассчитать как разность между совокупным экспортом и суммой поставок по открытым позициям.

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