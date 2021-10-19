Что значат геометрические знаки на белорусских деньгах, совпадающие с символами из сериала «Игра в кальмара»? 2 19.10.2021, 9:14

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Они нанесены на самые ходовые купюры.

Рейтинги рвет новый сериал Netflix «Игра в кальмара». На масках помощников главного злодея в нем — геометрические фигуры: квадрат, треугольник и круг.

В социальных сетях пишут, что на самых ходовых белорусских купюрах — 10, 20 и 50 рублей — такие же знаки. Что они значат?

Оказывается, эти знаки — общие для банкнот многих валют мира тактильные обозначения, по которым слабовидящие люди могут понять номинал купюры, пишет «Наша Нива».

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