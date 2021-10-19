Ученые выяснили, что ели шахтеры 2700 лет назад 1 19.10.2021, 9:16

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Открытие удивило экспертов.

Специалисты провели тщательный анализ окаменевших фекалий и выяснили, что на территории современной Австрии местные жители около трех тысячелетий назад употребляли сыр с плесенью и пили пиво. Образцы были взяты в доисторических соляных шахтах, которые смогли сохраниться за счет особого микроклимата под землей в районе Гальштат-Дахштайн.

Об этом сообщает Science Daily (перевод — planetanovosti.com).

Как правило, фекалии человека не могут сохраняться несколько тысяч лет, но все же есть некоторые исключения. После проведения анализов образцов специалисты отметили, что в них присутствует два разных вида грибов, которые 2700 лет назад часто использовали во время производства пива и голубого сыра.

Франк Майкснер отметил, что грибы участвовали в процессе ферментации продуктов пищевого происхождения. Это стало первым доказательством того, что еще в железном веке на территории Европы в рационе местных жителей присутствовало не только пиво, но еще и сыр с плесенью.

Такие продукты относятся к числу тех, что проходят достаточно сложную обработку. Дополнительно использовалась специальная техника ферментации, которая играет невероятно важную роль в ранней истории человеческого питания.

В ходе исследования также было установлено, что древние шахтеры употребляли в пищу отруби и разные злаки, бобовые, фрукты, орехи и продукты, имеющие животное происхождение. Но находка грибов стала самым большим открытием, которое очень сильно удивило экспертов.

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