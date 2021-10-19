Иностранные инвесторы закончили «медовый месяц» с российским госдолгом 1 19.10.2021, 9:20

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Ключевую роль сыграли санкции США против РФ.

Разгон инфляции и угроза санкций США оборвали «медовый месяц» иностранных инвесторов с российским госдолгом, пишет finanz.ru.

После рекордных за два года вложений летом нерезиденты взяли паузу и ждут, как ЦБ РФ отреагирует на рост цен, а администрация Байдена - на санкционные поправки от конгресса.

За неделю, завершившуюся 15 октября, рынок облигаций федерального займа зафиксировал первый за несколько месяцев отток иностранного капитала - на символические 0,1 млрд долларов, сообщает в обзоре в понедельник ING.

Неделей ранее приток был нулевым, тогда как за третий квартал от иностранцев пришло 5,9 млрд долларов.

Впечатленные резким повышением ключевой ставки и прогнозами правительства, что инфляция достигла пика, в июле нерезиденты купили ОФЗ на 170 млрд рублей, а в августе - на 176 млрд. В сентябре приток замедлился до 60 млрд рублей, а начиная с октября сошел на нет.

«Рынок понял, что повышенная инфляция останется с нами, вероятно, гораздо дольше, чем ожидалось ранее», - отмечает Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры». А значит, ЦБ РФ продолжит цикл ужесточения политики, уже ставший самым резким с присоединения Крыма.

На заседании в пятницу Банк России повысит ключевую ставку до 7,25%, полагают большинство опрошенных Bloomberg экономистов. Денежный рынок закладывает в котировки возможность еще одного-двух повышений - вплоть до 8% на горизонте полгода, в то время как инфляция продолжает ускоряться, а с начала года - 15 раз переписала 5-летний рекорд (7,6% на середину октября).

«Все будут ждать пересмотра прогнозов на 2022, где, возможно, ЦБ чуть сместит на более поздние сроки ожидания возврата инфляции к 4% при более высоком прогнозе средней ставки: возможно, ближе к 7-7,5% против июльских 6-7%. Если же уровни будут еще выше, то для рынка это станет неприятным сюрпризом, способным продавить ОФЗ еще ниже», - рассуждает директор по инвестициям ИК Локо-Инвест Дмитрий Полевой.

По итогам сентября индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, просел на 1,62% (рекордно с февраля), а начала года потерял 7,8%, сделав убыточными инвестиции во все классические госбумаги, даже с учетом процентных выплат.

«Очевидно, что нерезиденты проявляли бы гораздо больший интерес к локальному госдолгу в отсутствие санкционных рисков», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В конце сентября палата представителей США утвердила поправку о расширении санкций на вторичный рынок ОФЗ с запретом покупать бумаги не только на размещениях Минфина, но и у других держателей.

Инициативу включили в проект оборонного бюджета, чтобы обеспечить ей легкое прохождение сената и - в конечном итоге - подпись Джо Байдена, даже в условиях нежелания администрации портить отношения с Кремлем.

Новая санкционная реальность порождает отток капитала (33,9 млрд долларов за квартал и 65 млрд за 12 месяцев), который в свою очередь тормозит укрепление рубля, указывает Мурашов.

Поскольку этот фактор сохранится в ближайшие месяцы и кварталы, у российской валюты мало шансов существенно подорожать как в этом, так и в следующем году, полагает эксперт.

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