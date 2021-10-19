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В центре Минска после срочной эвакуации пассажиров задымился автобус

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  • 19.10.2021, 9:25
  • 2,708
В центре Минска после срочной эвакуации пассажиров задымился автобус

Видеофакт.

Сегодня утром на столичном проспекте Победителей что-то не заладилось у маршрутного МАЗа. Сначала его покинули пассажиры, затем из салона появился дым. Еще через несколько минут приехали машины спасателей. Видео происшествия прислал читатель onliner.by, у которого с этого зрелища начался день.

Неприятность случилась в 8:07. По словам автора, до появления сильного дыма, пассажиры покинули салон (некоторые — не торопясь). В дальнейшем некоторое время стояли поодаль, наблюдая, как развиваются события.

До открытого пламени дело не дошло. Пожарные, по словам автора видео, прибыли через 7 минут.

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