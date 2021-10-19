На шнурках и в кирзачах 7 Александр Горный, «Эхо Москвы»

19.10.2021, 9:58

6,332

Овес нынче дорог, Вася.

Прочитал сегодня про подорожание на рынке овса и стало грустно. Не купить мне коня вороного, да и железного нового тоже. Падение уровня мобильности россиян приведет к падению уровня ВВП, а куда нам дальше падать?

Тема роста цен на автомобили и топливо для многих россиян гораздо чувствительнее выборов, ужесточения законов, и прочего непотребства, происходящего в стране.

Купить новый автомобиль россиянам становится недоступной роскошью. На вторичном рынке цены зашкаливают. Когда видишь, что кто-то из знакомых купил подержанный кроссовер или джип, то тихо завидуешь, и понимаешь, что человек выкинул за 5-7 летний хлам пару миллионов рублей. Хочется спросить его - Откуда деньги Вася!!!!!?

Китайский автопром активно догоняет в цене корейский и японский. Китайский кроссовер за 2-3 млн рублей это уже норма. Еще пару лет назад можно было купить приличный джип японского или европейского автопрома. Народ вместо сезонной резины использует всесезонную или восстановленную бэушку. Аналитики говорят, что на первичном рынке цены в среднем с начала года выросли на 20-30%, а вторичка скакнула на 30-40%.

Что дальше? К чему это все может привести? Автомобиль превращается не в средство передвижения для россиян, а в роскошь. Обслуживание бюджетной иномарки сжирает серьезную часть семейного бюджета.

На чем ездить россиянам? На самокатах? На велосипедах? На шнурках? Ладно, если вы живете в городе, где есть общественный транспорт, а если человек живет в районном центре или деревне? Тут вам кирзачи в помощь и посох в руки…

Да, я лишь констатирую ситуацию и понимаю, что она просто патовая. Налоги на автомобили и акцизы на топливо просто грабительские в текущей ситуации, и впереди только их рост. Прибавьте непонятные утилизационный сбор и транспортный налог, систему Платон и поборы с камер, и понимаешь, что это тупик не только для большинства россиян, но и для России, где расстояния от одного населенного пункта до соседнего зачастую десятки, а местами и сотни километров, и общественный транспорт там просто не существует.

В свое время, когда я жил и учился в Англии, а было это почти 30 лет назад, то Директор компании, где я проходил практику, говорил мне - «Алекс, вернешься в Россию, пойдешь работать, покупай сразу автомобиль, он позволит тебе быть на шаг, а иногда на два впереди». Вернувшись, я так и сделал, купил свой первый автомобиль. Сейчас приобрести себе новый автомобиль — это малодоступная роскошь, а на вторичке это роскошь + кот в мешке.

Судя по всему, нас ожидает и дальше стремительный рост цен даже на отечественный автопром. Россияне не смогут отказаться от автомобилей и будут ездить на автохламе, ремонтируя его душманскими запчастями.

Так что уважаемый Владимир Владимирович, а президент РФ недавно был озадачен количеством жертв на дорогах, аварийность будет расти, к жертвам ковида прибавятся новые жертвы автохлама, зато государство в лице партии власти будут и дальше жировать, рассекая по стране на элитных иномарках. Дожили… может прикупить себе коня? Тоже не вариант, овес нынче опять стал дорожать..

Александр Горный, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».