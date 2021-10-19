Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса 6 19.10.2021, 9:46

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Будет действовать комендантский час.

Власти Латвии ввели с 21 октября до 15 ноября общенациональный карантин, сообщает Delfi.lv.

С 20.00 до 5.00 будет действовать комендантский час.

Осенние каникулы у школьников продлили на неделю. После 1 ноября 1−3 классы будут учиться в школе, остальные уходят на удаленное обучение еще на две недели.

Закроют все магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости.

Ограничат предоставление услуг (закроют парикмахерские, салоны красоты и общепит).

Запретят спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

Введут лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости COVID-19.

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