Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса

Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса6
- 19.10.2021, 9:46
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Будет действовать комендантский час.
Власти Латвии ввели с 21 октября до 15 ноября общенациональный карантин, сообщает Delfi.lv.
С 20.00 до 5.00 будет действовать комендантский час.
Осенние каникулы у школьников продлили на неделю. После 1 ноября 1−3 классы будут учиться в школе, остальные уходят на удаленное обучение еще на две недели.
Закроют все магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости.
Ограничат предоставление услуг (закроют парикмахерские, салоны красоты и общепит).
Запретят спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).
Введут лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.
Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости COVID-19.