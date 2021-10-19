Нелепый человек

Нелепый человек5
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 19.10.2021, 10:16
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Как это в Кремле дошли до такой жизни?
«Нелепый он какой-то человек», - говорил, помнится, герой фильма Тарковского «Солярис».
Это можно приложить к Пескову - пресс-секретарю Путина.
Он дал интервью каналу France 5. Этот канал работает во Франции – стране, где живет первая семья Пескова.
В интервью для двухчасового фильма «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maitre du jeu), пресс-Песков сообщил:
«Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров».
Лапшу, что «никому не угрожаем», после украинских событий в Европе пропустят мимо ушей. С тем, что Россия – большая страна, никто не спорить не будет. Относительно «сильной» есть вопросы. А вот что касается «поиска партнеров» …
Как же это вы дошли до такой жизни, что после 20 лет правления в России, нет у вас в Европе «партнеров». Шлете «брачные предложения» с экрана … Есть же у вас Лукашенко. С ним и развлекайтесь.
Телеграм-канал «Серпом По»