Нелепый человек 5 Телеграм-канал «Серпом По»

19.10.2021, 10:16

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Дмитрий Песков

Как это в Кремле дошли до такой жизни?

«Нелепый он какой-то человек», - говорил, помнится, герой фильма Тарковского «Солярис».

Это можно приложить к Пескову - пресс-секретарю Путина.

Он дал интервью каналу France 5. Этот канал работает во Франции – стране, где живет первая семья Пескова.

В интервью для двухчасового фильма «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maitre du jeu), пресс-Песков сообщил:

«Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров».

Лапшу, что «никому не угрожаем», после украинских событий в Европе пропустят мимо ушей. С тем, что Россия – большая страна, никто не спорить не будет. Относительно «сильной» есть вопросы. А вот что касается «поиска партнеров» …

Как же это вы дошли до такой жизни, что после 20 лет правления в России, нет у вас в Европе «партнеров». Шлете «брачные предложения» с экрана … Есть же у вас Лукашенко. С ним и развлекайтесь.

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