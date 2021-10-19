Медики рассказали, почему нельзя повторно разогревать рис

Медики рассказали, почему нельзя повторно разогревать рис7
- 19.10.2021, 10:23
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Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, как правильно готовить этот продукт.
Чем опасен отварной рис? И почему его лучше готовить на один раз? Рассказываем обо все по порядку, пишет healthinfo.ua.
Из всех продуктов именно хранение готового риса вызывает у специалистов наибольшие вопросы. И даже не столько хранение, сколько повторное разогревание и употребление уже приготовленной крупы. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, рис лучше готовить на один раз – из-за риска возможного пищевого отравления.
Оказывается, сырая крупа может содержать споры Bacillus cereus – почвенной бактерии, повинной в кишечных расстройствах, тошноте, рвоте и других проблемах с ЖКТ, септицемии, эндокардите и различных поражениях центральной нервной системы. Они чрезвычайно живучи и не погибают даже после тепловой обработки крупы. Если оставить готовый рис на некоторое время при комнатной температуре, из спор появляются бактерии. Затем они размножаются и начинают «плодить» токсины, способные отравить наш организм.
Чем дольше приготовленный рис находится в условиях комнатной температуры, тем больше вероятность его обсеменения бактериями Bacillus cereus. Подогрев кашу до 30-40 градусов, вы лишь создаете благоприятную среду для увеличения их колонии и повышаете риск интоксикации при потреблении продукта.
Симптомы пищевого отравления
Первые симптомы интоксикации при попадании бактерии Bacillus cereus в пищевой тракт могут наступить уже через 1-5 часов. Как правило, их проявления умеренны и проходят самостоятельно в течение 24 часов. К числу наиболее частых признаков относятся:
тошнота;
рвота;
диарея;
головокружение;
потеря аппетита;
слабость.
Как избежать отравления?
Готовить небольшими порциями на один раз! Но если у вас не хватает времени на частые приготовления пищи, знайте: выход из ситуации есть. По данным Food NDTV, существуют базовые правила, следуя которым рис можно съесть повторно и не получить отравления. Предлагаем изучить их и обезопасить себя и своих близких от неприятных последствий:
Готовьте блюда на основе риса при высоких температурах и подавайте на стол сразу после приготовления.
Не оставляйте отварную крупу при комнатной температуре дольше чем на час. А лучше – еще теплым поставьте блюдо охлаждаться в холодильник.
Употребите готовое блюдо в течение следующих 24 часов. Если вам необходимо его разогреть, доведите крупу до очень горячего состояния на сковороде, а не в микроволновой печи – так, чтобы от нее исходил густой пар.
Если вы оказались в ситуации, когда под рукой кроме микроволновки больше ничего нет, добавьте в тарелку с рисом немного воды и подержите ее в печи подольше.
Кстати, воду стоит добавить и при разогревании блюда в сковороде. Держите рис на огне, пока она не выкипит.
Никогда не разогревайте блюда на основе риса по несколько раз!
Если рис хранился дольше трех дней, его лучше отправить в мусорное ведро.