Медики рассказали, почему нельзя повторно разогревать рис 7 19.10.2021, 10:23

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Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, как правильно готовить этот продукт.

Чем опасен отварной рис? И почему его лучше готовить на один раз? Рассказываем обо все по порядку, пишет healthinfo.ua.

Из всех продуктов именно хранение готового риса вызывает у специалистов наибольшие вопросы. И даже не столько хранение, сколько повторное разогревание и употребление уже приготовленной крупы. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, рис лучше готовить на один раз – из-за риска возможного пищевого отравления.

Оказывается, сырая крупа может содержать споры Bacillus cereus – почвенной бактерии, повинной в кишечных расстройствах, тошноте, рвоте и других проблемах с ЖКТ, септицемии, эндокардите и различных поражениях центральной нервной системы. Они чрезвычайно живучи и не погибают даже после тепловой обработки крупы. Если оставить готовый рис на некоторое время при комнатной температуре, из спор появляются бактерии. Затем они размножаются и начинают «плодить» токсины, способные отравить наш организм.

Чем дольше приготовленный рис находится в условиях комнатной температуры, тем больше вероятность его обсеменения бактериями Bacillus cereus. Подогрев кашу до 30-40 градусов, вы лишь создаете благоприятную среду для увеличения их колонии и повышаете риск интоксикации при потреблении продукта.

Симптомы пищевого отравления

Первые симптомы интоксикации при попадании бактерии Bacillus cereus в пищевой тракт могут наступить уже через 1-5 часов. Как правило, их проявления умеренны и проходят самостоятельно в течение 24 часов. К числу наиболее частых признаков относятся:

тошнота;

рвота;

диарея;

головокружение;

потеря аппетита;

слабость.

Как избежать отравления?

Готовить небольшими порциями на один раз! Но если у вас не хватает времени на частые приготовления пищи, знайте: выход из ситуации есть. По данным Food NDTV, существуют базовые правила, следуя которым рис можно съесть повторно и не получить отравления. Предлагаем изучить их и обезопасить себя и своих близких от неприятных последствий:

Готовьте блюда на основе риса при высоких температурах и подавайте на стол сразу после приготовления.

Не оставляйте отварную крупу при комнатной температуре дольше чем на час. А лучше – еще теплым поставьте блюдо охлаждаться в холодильник.

Употребите готовое блюдо в течение следующих 24 часов. Если вам необходимо его разогреть, доведите крупу до очень горячего состояния на сковороде, а не в микроволновой печи – так, чтобы от нее исходил густой пар.

Если вы оказались в ситуации, когда под рукой кроме микроволновки больше ничего нет, добавьте в тарелку с рисом немного воды и подержите ее в печи подольше.

Кстати, воду стоит добавить и при разогревании блюда в сковороде. Держите рис на огне, пока она не выкипит.

Никогда не разогревайте блюда на основе риса по несколько раз!

Если рис хранился дольше трех дней, его лучше отправить в мусорное ведро.

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