«Вместо коронавируса – ишемическая болезнь сердца» 3 19.10.2021, 10:39

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Как в Беларуси скрывают статистику смертности и вакцинации от COVID-19.

Цифры заболеваний и смертей занижены в разы, а ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. Об этом говорят все медики, с которыми журналисты «Белсата» разговаривали при подготовке этого репортажа.

«Чаще всего пишется ишемическая болезнь сердца. Если есть онкология, не важно, прогрессирует или стабилизирована… Маскируется под ишемическую болезнь сердца, какую-нибудь онкологию», – рассказывает врач минской больницы.

Журналисты получили медицинскую документацию одной из минских больниц. В этих документах расписано, как в течение суток после поступления в больницу умирает человек.

Вот пациентка 58 лет, поступившая с нетипичной пневмонией, во время обследования ей поставили диагноз COVID–19. Через несколько часов она умирает, а диагноз, от которого она официально умерла, – лимфоцитарный лейкоз.

Есть свидетельства и о том, что подделываются результаты тестирования на COVID.

По официальным данным, в Беларуси вакцинированы около 20 процентов жителей. Мы получили информацию от работников одного из предприятий о том, что они купили справки о вакцинации, не делая прививки.

Врач, которая занимается вакцинацией от коронавируса, уверяет, что «липовость» такой справки легко проверить.

В Беларуси вторую неделю действует указ об обязательном ношении масок, на госканалах начали употреблять слово «коронавирус», а сегодня во Дворце независимости пройдет совещание о ситуации с COVID. Но не опоздали ли эти меры?

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