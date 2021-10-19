Глава Пентагона: США внимательно следят за созданием новых систем вооружений в Китае 19.10.2021, 10:47

Ллойд Остин

Ллойд Остин сделал заявление во время визита в Грузию.

Министр обороны США назвал Китай «определяющим вызовом», но не стал комментировать сообщения СМИ об испытании гиперзвуковой ракеты

Глава американского военного ведомства заявил, что Вашингтон внимательно следит за усилиями Китая по наращиванию своего военного арсенала, но не стал комментировать сообщения о том, что два месяца назад Пекин сделал большой шаг вперед, испытав гиперзвуковую ракету, сообщает «Голос Америки».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам во время визита в Грузию, что Китай остается для него «определяющим вызовом» и что военные достижения Пекина вызывают беспокойство.

«Мы внимательно следим за развитием вооружений, передовых возможностей и систем в Китае, которые только усилят напряженность в регионе», – сказал он, не вдаваясь в детали.

В субботу газета Financial Times сообщила, что в августе Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерную боеголовку, что застало врасплох американских военных и разведчиков.

Однако Китай в понедельник отрицал проведение испытания гиперзвуковой ракеты, заявив, что на самом деле он испытывал космический корабль многоразового использования.

Представитель МИДКНР Чжао Лицзянь заявил, что такие космические технологии позволят сократить затраты и дадут человечеству доступный способ мирного освоения космоса.

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