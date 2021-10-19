В Китае ученые нашли крупного ракоскорпиона 19.10.2021, 11:24

Terropterus xiushanensis в представлении художника / © Ян Динхуа

Ему более 400 миллионов лет.

Китайские ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили на юге страны, в поселке Сюшань, окаменелости Terropterus xiushanensis — древнейшего морского скорпиона, который жил примерно 435 миллионов лет, во времена силурийского периода. О находке рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Science Bulletin, пишет Naked science.

Эвриптериды, также известные как ракоскорпионы или морские скорпионы, — отряд ископаемых членистоногих. Среди его выдающихся семейств — Mixopteridae, представители которого были довольно крупными существами, внешне напоминающими скорпионов. Они обладали длинными и колючими конечностями (вторая и третья пара), необходимыми для охоты.

Образцы Terropterus xiushanensis / © Bo Wang, Hang Wang et al., 2021

Увы, наши знания об этих животных ограничены четырьмя видами двух родов, описанными еще 80 лет назад: Mixopterus kiaeri из Норвегии, M. multispinosus из Нью-Йорка, M. simonsoni из Эстонии, а также Lanarkopterus dolichoschelus из Шотландии. Все они жили в силурийском периоде, причем исключительно на территории палеоконтинента Лавруссия, образовавшегося после коллизии Северо-Американской и Восточно-Европейской платформ во время каледонского орогенеза.

Однако описанный авторами нового исследования Terropterus xiushanensis — первый и древнейший миксоптерид с суперконтинента Гондвана: он сформировался около 530-750 миллионов лет назад, после того, как более крупный суперконтинент Пангея раскололся на две части.

Молодые особи ракоскорпионов достигали в длину около метра (взрослые могли быть еще больше) и отличались уникальным расположением шипов на просомальной конечности. По мнению ученых, этот хищник занимал высокое положение в пищевой цепи в отсутствие крупных позвоночных, которые составили бы ему конкуренцию. «Обладая такими большими колючими конечностями и, вероятно, ядовитым тельсоном (анальная лопасть ракообразных. — Прим. ред.), Terropterus xiushanensis был способен поймать добычу и играл важную роль среди главных хищников в морской экосистеме во времена раннего силура», — добавили авторы работы.

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