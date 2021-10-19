«Здесь люди расслабленные»: белоруска честно рассказала о жизни в Хорватии 19.10.2021, 11:32

Переехавшая десятилетие назад в Сплит наша землячка оценила отличия менталитетов.

Во время отдыха в Хорватии Лена из Минска познакомилась с местным парнем-музыкантом и приняла решение переехать к любимому, забрав с собой из Беларуси двух дочерей, пишет «Салідарнасць».

С тех пор прошло 10 лет. В интервью блогеру Андрею Буренку белоруска рассказала о жизни в Хорватии.

Лена отметила, что после переезда «грешила» тем, что вела слишком активный по местным меркам образ жизни. Для хорватов «скорость и стремление к иллюзорным достижениям не так важны».

Лена считает, что золотая середина должна лежать между «нашим и ихним» образами жизни. По словами белоруски, у нее ушло 6-7 лет, чтобы полностью привыкнуть и принять местные устои.

Климат в Хорватии она назвала замечательным. А какова экономическая сторона жизни здесь?

Многое завит от того, имеет ли человек свое жилье или снимает. Аренда небольшой однокомнатной квартиры не в центре Сплита потянет на 350 евро в месяц.

Лена живет в районе, где цена за квадратный метр составляет 2 700 евро. Почему так дорого? Потому что это побережье и места для строительства из-за горной местности очень немного.

Кстати, многих местных можно заподозрить в лени, но дело в том, что если у них есть недвижимость, они живут за счет туризма, поэтому могут себе позволить не париться.

Семья Лены из трех человек (старшая дочь живет уже отдельно) в месяц тратит на продукты около тысячи евро. Коммуналка – 150 евро.

Когда после переезда дочери белоруски пошли в местную школу, она отметила для себя, что дети с постсоветского пространства «более амбициозны и нацелены на результат», «они борцы», тогда как местные школьники расслаблены.

Как обстоят дела с медициной? В общей очереди в государственной больнице можно стоять месяцами. Но врачи также принимают в своих частных кабинетах. Если заплатить им за прием, то они подвинут тебя в очереди в государственной больнице.

О разнице в менталитетах Лена сказала так: «Мы быстро делаем, а потом думаем, и в каких-то моментах агрессивные. Здесь люди расслабленные. При встрече полно улыбок».

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