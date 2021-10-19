В Литве на границе задержали пришедших из Беларуси нелегалов с оружием и наркотиками 5 19.10.2021, 11:39

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Фото: DELFI

Они сбежали из лагеря для беженцев в Рукле.

В Литве расследуют факт незаконной перевозки двоих несовершеннолетних нелегальных мигрантов через границу, а также факт хранения наркотиков и оружия с патронами.

15 октября на лесной дороге в одном из районов Литвы обнаружили автомобиль Škoda Oktavia с чешскими номерами. В нем сидели двое мужчин и два подростка — граждане других стран, пишет Delfi.lt.

Предполагается, что двое граждан Индии с временным видом на жительство в Чехии, везли 17-летних граждан Афганистана и Ирака, которы нелегально перешли белорусско-литовскую границу. Они сбежали из лагеря для беженцев в Рукле.

Кроме того, в авто полиция нашла емкость, вероятно, с наркотикам, а также небольшую коробку с пистолетом и патронами.

Сейчас ведется расследование.

Издание пишет, что всего с 1 июня 2021 года за незаконный провоз нелегалов через границу Литвы были осуждены 14 человек. Из них одного приговорили к 1,5 годам лишения свободы, другим назначили штрафы от 5100 до 15 000 евро, а пятерых арестовали 39-90 суток.

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