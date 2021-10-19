Расследование: В Беларуси может активно болеть коронавирусом почти 1,3 миллиона человек 19.10.2021, 11:50

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Цифры Минздрава занижены в 60 раз.

В конце августа в журнале The Lancet было опубликовано исследование, где сравнивались частота госпитализаций пациентов в гетерогенно привитой популяции, зараженных альфа штаммом и дельта штаммом коронавируса, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Большое когортное исследование включало в себя информацию о 43 338 пациентов с COVID-19, 8682 из которых были заражены дельта штаммом, а 34 656 — альфой. Исследование было проведено на стыке смены штаммов — когда в страну только попал дельта-штамм и он постепенно вытеснял альфа-вариант коронавируса.

По данным исследования 196 (2,3%) пациентов с дельта штаммом и 764 (2,2%) пациента с альфа-штаммом были госпитализированы в течение 14 дней от момента установления диагноза.

То есть, на момент начала дельта-эпидемии, процент тяжелых кейсов, требующих госпитализации, у дельта штамма отличался от таковых у альфы незначительно и находился на уровне около 2,3%.

Если же рассматривать вместе госпитализации пациентов и обращения в службу скорой медицинской помощи, то для дельты этот показатель был также выше 498 (5,7% )пациентов в с дельта-штаммом были госпитализированы и обращались за срочной медпомощью против таковых же 1448 (4,2%) пациентов с альфа штаммом.

Риск госпитализации был также просчитан и оказался в два раза выше для людей со штаммом дельта, по сравнению с пациентами с альфой, после поправки на такие различия, как возраст, пол и этническая принадлежность.

Большинство пациентов (74%) в исследуемой группе были невакцинированными.

Итак, в этом исследовании мы имеем с большего невакцинированную популяцию, в которой распространяется штамм дельта, при этом 2,3% от заболевших будут нуждаться в госпитализации.

А теперь давайте попробуем гипотетически экстраполировать эти цифры на Беларусь.

Итак, Пиневич заявляет, что 29,5 тысяч коек в Беларуси сейчас заняты ковидными пациентами. Если предположить, что процент пациентов требующих госпитализации при инфекции дельта-штаммом COVID в Беларуси будет аналогичным таковому в Англии, то 29,5 тысяч пациентов — это 2,3% от всех зараженных штаммом дельта.

Путем нехитрых вычислений получаем, что в таком случае число активно болеющих сейчас по всей республике должно составлять около 1 282 608 пациентов.

Более миллиона пациентов с различными по тяжести формами COVID. Минздрав Беларуси же скромно рапортует о 22 340.

Выводы… а какие здесь могут быть выводы?

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