В Украине хотят инициировать психиатрический осмотр кандидатов в нардепы и госслужащие

В Украине хотят инициировать психиатрический осмотр кандидатов в нардепы и госслужащие2
- 19.10.2021, 12:00
С такой инициативой выступило одна из депутатских групп.
В Украине депутатская группа "За майбутнє" зарегистрирует в парламенте проект закона, согласно которому все кандидаты на выборные должности, включая народных депутатов и других государственных служащих, должны перед вступлением в должность проходить психиатрический осмотр. Об этом соруководитель группы Тарас Батенко заявил с трибуны Верховной Рады Украины, передает корреспондент "ГОРДОН".
Он подчеркнул необходимость "неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности... проходить психиатрический анализ, психосмотр".