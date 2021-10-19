На Лукашенко обрушилось «внешнее цунами» 1 19.10.2021, 12:10

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Фото: ТАСС

Зингман и Шейман могут получить ядовитый «поцелуй» в Африке.

Телеграм-канал CYNIC сообщил о хороших новостях на внешнем контуре Беларуси.

1) Германия. Лукашенко обозвали "руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов". Из-за этого под санкционный список рискуют попасть авиакомпании, которые перевозили самих мигрантов. К тому же, это серьезное заявление о режиме, который открыто МИД Германии начинает именовать преступным. Это означает, что во время составления санкционного списка Германия будет жестче по отношению к режиму, но более "кровожадная" позиция будет видна по отношению ко всем странам, которые поддерживают прямые контакты с Лукой.

2) Франция. Гениальное выступление от прежде "сонной" Франции действительно трогает. Первая формулировка "Скоро увидимся" от посла вызвала переполох.

Франция публично заявила о том, что она не признает Лукашенко. После фантастического выступления "изгнанного посла" официальный МИД пишет о том, что для них "Президента Лукашенко не существует". К нему обращались исключительно "господин" без приписки должности - это сигнализирует о том, что обещанное тотальное обострение внешней политики, которое породил сам Лукашенко, дает свои плоды.

Режим идет на обострение совершенно безумно, но оргазмические визжания "журналистов" должны успокоить всякие "специалисты по Африке" - Зингман и Шейман могут получить ядовитый "французский поцелуй" в Африке. А именно Франция сейчас проводит "африканскую разведку" для экономической геополитической игры, и две пешки сбить они смогут.

3) И в ООН на очередные обвинения в спонсировании "революции" ответили достаточно ярко:

«Мы не приемлем версию государственных СМИ Беларуси».

Даже самая лояльная и тихая организация теперь признает, что Лукашенко - патологический лжец и преступник. Теперь ООН будет действовать в соответствии с нашей рекомендацией: бумаги от Лукашенко следует вместе с содержимым урны с туалетной бумагой отправлять обратно в Минск.

4) Польша и Литва. Лукашенко сегодня заявил, что это не он организатор и не куратор смертей, бойни и ультиматума на границе, а это Польша и Литва "консервируют" мигрантов в лагерях, а потом намеренно отправляют их в Германию, чтобы подорвать репутацию Лукашенко.

Альтернативная реальность у Лукашенко не сходится, ведь попадают мигранты на территорию Польши и Литвы через Лукашенко, сами мигранты говорят о том, что их курировали "поклонники бульбофюрера".

А обвинения Лукашенко - это истерия и террористическая провокация. Этот открытый международный терроризм сейчас объединяет весь Запад, потому что банально не остается страны, которую Лукашенко не обозвал и не подставил.

5) Индия за заигрывание Луки с враждебным Пакистаном начинает давать сигналы, что готова вести переговоры с оппозицией. Теперь на переговоры с оппозицией намекают обе "нейтральные державы" - Китай и Индия.

Лукашенко - враг человечества. С этим приговором - пора на эшафот. Союзников больше нет.

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