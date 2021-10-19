В Средиземном море израильские дайверы нашли меч крестоносцев 2 19.10.2021, 12:12

Специалисты говорят, эта находка просто невероятное везение.

Недалеко от израильского города Хайфа на дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет.

Специалисты говорят, такая находка просто невероятное везение. Заметили меч случайно, когда учили молодых дайверов нырять. И именно один из них обратил внимание на меч. Его длина около метра. Сейчас он весь покрыт толстым слоем песка и ракушек.

Ученые надеются, что под этим слоем скрываются эмблемы и возможно даже имя владельца. Обещают после всех исследований выставить меч на обозрение публики в местном музее, говорится в сюжете ТСН.

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